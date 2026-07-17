Gateway Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gateway Real Estate hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,0 Millionen EUR – eine Minderung von 44,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,6 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at