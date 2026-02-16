SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
16.02.2026 16:22:49
Gator Capital Bets Big on VOYA With $9.3 Million Buy, According to Recent SEC Filing
Gator Capital Management, LLC initiated a new position in Voya Financial (NYSE:VOYA) during the fourth quarter, according to a February 13, 2026, SEC filing, acquiring 125,270 shares in a trade estimated at $9.33 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Gator Capital Management, LLC opened a new position in Voya Financial by purchasing 125,270 shares. The estimated transaction value is $9.33 million, calculated using the average closing price over the quarter. The net position change of $9.33 million reflects the addition of the shares and any price movement up to the period’s end.This is a new position for the fund and represents 1.89% of its reported U.S. equity assets as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.