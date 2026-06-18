LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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18.06.2026 17:34:18
Gatwick airport launches legal action after ministers relax runway slot rules
Regulation was intended to protect the airline industry from jet fuel shortages following the Iran crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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