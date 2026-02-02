|
02.02.2026 06:31:29
Gaurav Mercantiles gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gaurav Mercantiles hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 8,29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gaurav Mercantiles -0,660 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 313,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
