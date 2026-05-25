25.05.2026 06:31:29

Gaurav Mercantiles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gaurav Mercantiles hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gaurav Mercantiles hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 341,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 351,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gaurav Mercantiles einen Umsatz von 75,6 Millionen INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,65 INR. Im letzten Jahr hatte Gaurav Mercantiles einen Gewinn von -6,910 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 812,25 Millionen INR gegenüber 318,11 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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