|
21.10.2026 06:31:29
Gaurav Mercantiles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gaurav Mercantiles hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Gaurav Mercantiles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,06 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 367,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 371,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!