Gaurav Mercantiles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gaurav Mercantiles hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Gaurav Mercantiles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,06 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 367,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 371,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at