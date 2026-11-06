Gautam Gems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gautam Gems hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gautam Gems 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 599,1 Millionen INR – ein Plus von 159,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gautam Gems 230,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at