Gautam Gems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gautam Gems hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 292,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at