The NFT Gaming Company Aktie
WKN DE: A3D2TY / ISIN: US62911P2011
|
05.03.2026 16:15:33
Gaxos.ai Stock Soars 84% After America First Defense Secures Detachable Drone Highjacker License
(RTTNews) - Shares of Gaxos.ai Inc. (GXAI) are surging about 84 percent on Thursday morning trading following America First Defense secured a license for the Detachable Drone Highjacker from US Navy. Gaxos owns about 19 percent stake in the defense technology company.
The company's shares are currently trading at $2.29 on the Nasdaq, up 84.74 percent. The stock opened at $1.24 and has climbed as high as $2.39 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.00 to $2.96.
Gaxos believes that this transaction would place it at the intersection of AI, defense innovation, and a rapidly accelerating national security priority.
Analysen zu The NFT Gaming Company Inc Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
