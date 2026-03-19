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19.03.2026 06:31:28
Gaxosai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gaxosai präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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