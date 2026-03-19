Gaxosai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gaxosai präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at