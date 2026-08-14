Gaxosai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gaxosai veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gaxosai 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at