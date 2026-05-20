Gayatri BioOrganics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gayatri BioOrganics hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gayatri BioOrganics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 INR gegenüber -0,090 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at