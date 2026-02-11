Gayatri BioOrganics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gayatri BioOrganics präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at