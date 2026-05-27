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27.05.2026 06:31:29
Gayatri Highways: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gayatri Highways hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 INR, nach 56,21 INR im Vorjahresvergleich.
Gayatri Highways hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1133,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 47,10 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 145,51 Millionen INR gegenüber 56,90 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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