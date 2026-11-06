Gayatri Projects: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gayatri Projects äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,09 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gayatri Projects ein EPS von -0,180 INR je Aktie vermeldet.

Gayatri Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 731,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at