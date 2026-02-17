|
Gayatri Projects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gayatri Projects hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Gayatri Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 115,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 456,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 908,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
