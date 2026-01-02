Gayatri Projects: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gayatri Projects hat am 31.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,070 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gayatri Projects 765,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at