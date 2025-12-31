Gayatri Projects: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gayatri Projects hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 8,65 INR. Im letzten Jahr hatte Gayatri Projects einen Gewinn von 0,230 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,00 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,37 Milliarden INR.

