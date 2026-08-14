Gayatri Projects stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gayatri Projects hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gayatri Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 198,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 765,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at