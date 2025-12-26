Gayatri Projects: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gayatri Projects hat am 24.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -20,930 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,15 Prozent auf 2,00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

