Gayatri Sugars öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gayatri Sugars hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -3,19 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,860 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gayatri Sugars 159,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at