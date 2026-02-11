Gayatri Sugars präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gayatri Sugars hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gayatri Sugars 811,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,10 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at