Gayatri Sugars stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gayatri Sugars hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gayatri Sugars ein Ergebnis je Aktie von -2,500 INR vermeldet.

Umsatzseitig standen 245,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gayatri Sugars 278,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at