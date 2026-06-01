Gayatri Tissue Papers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gayatri Tissue Papers ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gayatri Tissue Papers die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gayatri Tissue Papers ein Ergebnis je Aktie von -0,960 INR vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,880 INR. Im Vorjahr hatten -1,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at