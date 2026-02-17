Gayatri Tissue Papers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gayatri Tissue Papers hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at