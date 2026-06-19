Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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19.06.2026 16:12:00
Gazelle Curb: Neues E-Bike mit Bosch-Hinterradmotor „Hub Line“
Bosch hat einen Hinterradmotor für E-Bikes vorgestellt. Das neue Gazelle Curb ist eines der ersten Modelle, das den Antrieb nutzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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