Gazit-Globe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gazit-Globe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 ILS. Im Vorjahresviertel waren 1,77 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 589,0 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 632,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at