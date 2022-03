GAZPROM-Aktie: Gaslieferungen durch Ukraine laufen weiter

Trotz des Kriegs in der Ukraine liefert der russische Energieriese GAZPROM eigenen Angaben zufolge weiter in hohem Umfang Gas für den Transit durchs Nachbarland.

Die tägliche Liefermenge betrage am Mittwoch weiterhin wie vertraglich vereinbart 109,5 Millionen Kubikmeter, sagte GAZPROM -Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Vor dem Hintergrund gestiegener Preise sei die Nachfrage der europäischen Kunden deutlich gestiegen.

Russland betont stets, auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Energielieferant zu sein. Wegen der Sanktionen des Westens und der Diskussionen in der EU, sich von russischem Gas und Öl zu lösen, hatte Moskau am Montag allerdings erstmals damit gedroht, die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland einzustellen.

/haw/DP/jha

MOSKAU (dpa-AFX)