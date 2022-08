GAZPROM-Aktie knapp im Plus: In Kanada laut GAZPROM keine Turbine für Nord Stream 1 vorhanden

"Keine der Turbinen für die Portowaja-Kompressorstation wird in Kanada repariert", erklärte der russische Gasexporteur GAZPROM in einer Mitteilung im Messengerdienst Telegram am Donnerstag. Der Konzern sagte nicht, wo sich die Turbinen befinden. Am Mittwoch hatte der Sender CBC News Kanadas Außenministerin Melanie Joly mit der Aussage zitiert, Kanada würde fünf Nord Stream 1-Turbinen an Deutschland zurückgeben. Russland plant Wartungsarbeiten in Portowaja vom 31. August bis zum 2. September. Die Ostsee-Pipeline ist derzeit nur zu 20 Prozent ausgelastet.

Im Juni wurde die Rücksendung einer zur Wartung nach Kanada geschickten Siemens-Turbine durch Sanktionen verzögert. Russland hatte seine Gas-Lieferungen durch Nord Stream 1 gedrosselt und dies mit der fehlenden Turbine begründet. Die Bundesregierung hatte dies als politisch motivierten Vorwand bezeichnet.

Die GAZPROM-Aktie zeigt sich an der Moskauer Börse zeitweise 0,12 Prozent im Plus bei 183,05 Rubel.

Moskau (Reuters)