GAZPROM-Aktie mit Gewinnen: GAZPROM fordert GAZPROM Germania zu Verzicht auf Markennamen auf

Grund sei, "eine weitere Identifizierung ihrer Aktivitäten mit der GAZPROM -Gruppe zu vermeiden", teilte GAZPROM am Dienstag auf Telegram mit. Der einstige

Mutterkonzern ziehe außerdem alle seine Manager aus Führungsgremien von Gazprom Germania zurück, hieß es.

Das betreffe auch alle Tochterfirmen von Gazprom Germania, hieß es. Das deutsche Unternehmen ist seinerseits Eigentümerin weiterer wichtiger Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft - etwa des Gasspeicherbetreibers Astora.

Ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte zu den Vorgängen, man stehe "in engem Austausch mit dem Management der GAZPROM Germania. Wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen."

Zu der Übernahme der Aufsicht über die bislang von Russland geführten Teile der deutschen Gasversorgung äußerte sich GAZPROM zunächst nicht. Die Bundesregierung hatte am Montag per Anordnung die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für GAZPROM Germania eingesetzt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begründete dies mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften.

Nach Überzeugung des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist GAZPROM Germania durch diesen Schritt wieder zu einem "verlässlichen Partner" auf dem Gasmarkt geworden. Es müsse sich niemand mehr Sorgen machen, mit dem Unternehmen "in dieser neuen Konstellation Geschäfte zu machen", sagte er dem Handelsblatt (Mittwoch). Die Gefahr einer technischen Insolvenz sei gebannt.

GAZPROM ist nach wie vor der größte Gaslieferant Deutschlands. Der russische Energieriese hatte am 1. April mitgeteilt, seine deutsche Tochterfirma abgegeben zu haben.

Am Mittwoch dreht die GAZPROM-Aktie an der Börse in Moskau ins Plus und gewinnt zeitweise 0,49 Prozent auf 244,69 Rubel.

MOSKAU (dpa-AFX)