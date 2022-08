GAZPROM-Aktie profitiert: Bulgarien und GAZPROM verhandeln über Wiederbelebung von Gasvertrag

"Als geschäftsführende Regierung wollen wir das zu Ende führen, was wir als Vereinbarung bereits haben", sagte der amtierende Regierungschef Galab Donew am Montagabend in einem Fernsehinterview. GAZPROM hatte alle Lieferungen an Bulgarien Ende April trotz eines bis Ende 2022 laufenden Vertrags eingestellt, da die damalige prowestliche Regierung in Sofia Zahlungen in Rubel abgelehnt hatte.

Es gebe keinen geopolitischen Kurswechsel, sagte Donew zu Vorwürfen aus dem früheren Regierungslager, dass die Übergangsregierung die außenpolitische Ausrichtung des EU- und Nato-Mitglieds verändern wolle. Es gehe nun nicht um Verhandlungen mit GAZPROM über neue Verträge, sondern um die Absicherung der gesamten Heizsaison. GAZPROMs Antwort wurde noch am Montag erwartet.

Demonstranten protestierten unterdessen am Regierungssitz in Sofia gegen eine Zusammenarbeit Bulgariens mit GAZPROM. Sie errichteten mehrere Zelte für einen längeren Protest. Am 2. Oktober wird Bulgarien ein neues Parlament wählen.

Die GAZPROM-Aktie notiert an der Börse in Moskau zeitweise 2,05 Prozent höher bei 193,90 Rubel.

SOFIA (dpa-AFX)