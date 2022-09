GAZPROM-Aktie stark: Ex-GAZPROM Germania Sefe sieht sich nach Klärung der Eigentümerfrage besser aufgestellt

"Wir sind jetzt dabei, dass Unternehmen stabil aufzustellen", sagte Sefe-Treuhänder Egbert Laege am Dienstag auf der "Handelsblatt Jahrestagung Gas 2022".

Die Bundesregierung prüfe, wie das von der Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft übernommene und in Securing Energy for Europe (SEFE) umbenannte Unternehmen künftig aufgestellt werde. Ein wichtiger Schritt zur vollen Marktfähigkeit sei dabei auch die Klärung der Eigentümerfrage.

Die GAZPROM-Aktie steigt in Moskau zeitweise um 1,27 Prozent auf 208,62 Rubel.

Düsseldorf (Reuters)