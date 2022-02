Gazprom-Aktie verliert in fünf Tagen rund 20 Prozent

Die geopolitische Unsicherheit in der Ostukraine hat die Anleger verunsichert. Investoren haben in den vergangenen Tagen russische Aktien massiv aus den Depots geworfen. Inzwischen hat zudem der Westen Sanktionen gegen Russland beschlossen. Was das für die Gazprom -Aktie bedeutet. Von Luca Bißmaier