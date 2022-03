Gazprom: Erdgaslieferungen durch Ukraine auf hohem Niveau

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland liefert nach Angaben des Staatskonzerns GAZPROM weiter Erdgas durch die Transitleitungen in der Ukraine nach Europa. Zu Wochenbeginn blieb die Auslastung der Pipeline demnach auf hohem Niveau. Am Montag sollten 109,6 Millionen Kubikmeter Erdgas nach Europa geliefert werden, sagte GAZPROM-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Am Sonntag waren es 109,5 Millionen Kubikmeter. Die gelieferte Menge entspreche "den Anforderungen der europäischen Verbraucher"./cht/DP/jha