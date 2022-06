GAZPROM- und Eni-Aktien schwächer: Gas-Lieferungen nach Italien um 50 Prozent gekappt - auch Gaslieferungen für die Slowakei gedrosselt

Nach Angaben des teilstaatlichen Gasversorgers Eni sagte GAZPROM am Freitag 50 Prozent der bestellten Liefermenge zu. Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden: am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen.

GAZPROM drosselt Gaslieferungen für die Slowakei

Der russische Energiekonzern GAZPROM hat auch der Slowakei die Gaslieferungen stark gedrosselt. Das bestätigte der teilstaatliche slowakische Gasversorger SPP am Freitag der Nachrichtenagentur TASR. Seit Freitag erhalte SPP aus Russland nur 50 Prozent der vertraglich vereinbarten Menge. Schon in den Tagen zuvor seien die Liefermengen schrittweise verringert worden, und zwar am Dienstag um zehn Prozent, am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um mehr als ein Drittel. Die Versorgung sei aber vorerst nicht gefährdet, die inländischen Speicher seien derzeit zu 52 Prozent gefüllt.

Die Slowakei bezog bisher mehr als 80 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland. Bis 2009 waren es sogar hundert Prozent gewesen. Seither reduziert das EU-Land schrittweise seine Abhängigkeit und bereitet sich inzwischen auch auf die Möglichkeit vor, dass die Lieferungen aus Russland infolge des Kriegs in der Ukraine ganz ausfallen könnten.

Die GAZPROM-Aktie sank in Moskau zeitweise um 0,47 Prozent auf 315,50 Rubel. Eni-Papiere notierten in Mailand derweil marginale 4,73 Prozent tiefer bei 12,01 Euro.

ROM / BRATISLAVA (dpa-AFX)