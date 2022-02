Gaztransport et technigaz SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gaztransport et technigaz SA stellte am 18.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig standen 74,7 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gaztransport et technigaz SA 90,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,57 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 314,70 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gaztransport et technigaz SA 396,37 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,52 EUR und einem Umsatz von 300,55 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at