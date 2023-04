Gaztransport et technigaz SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gaztransport et technigaz SA präsentierte am 20.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,34 Prozent auf 80,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at