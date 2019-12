GB-WAHL: Ehering in britischer Wahlurne entdeckt

LONDON (dpa-AFX) - Einen Ehering haben Helfer in einer Wahlurne in Großbritannien gefunden. Das Schmuckstück wurde in einer Schule in Hale Barns in der Nähe von Manchester entdeckt, wie der Bezirksrat Trafford im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Der Fund führte sogleich zu höhnischen Kommentaren: "Bin überrascht, dass Boris (Johnson) ihn nicht in seine Tasche gesteckt hat", schrieb ein Mann. Die Briten hatten am Donnerstag ihr neues Parlament gewählt./si/DP/zb