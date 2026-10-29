GBank Financial Holdings Aktie
WKN DE: A40AUL / ISIN: US36166F1003
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29.10.2026 06:18:54
GBank Financial (GBFH) Shares Tumble 30% in After-Hours Trading: Here's Why
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