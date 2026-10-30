GBank Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GBank Financial hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at