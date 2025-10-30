GBank Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GBank Financial hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at