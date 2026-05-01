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01.05.2026 06:31:29
GBank Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GBank Financial hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,310 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 29,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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