GBank Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GBank Financial veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

GBank Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 25,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at