GBank Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GBank Financial präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GBank Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GBank Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,0 Millionen USD im Vergleich zu 25,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GBank Financial in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109,61 Millionen USD im Vergleich zu 91,41 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at