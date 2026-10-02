Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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02.10.2026 07:14:53
GCash parent Mynt prices US$845 million IPO, set to bolster Philippine share market
This will lift the Philippine bourse, where funds raised in 2026 fell 71% on the year as at Sep 29Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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