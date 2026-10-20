HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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20.10.2026 04:45:54
GCash parent Mynt’s steady debut after US$1 billion IPO offers hope for Philippine market revival
Shares end 1.67% above the offer price in South-east Asia’s largest initial public offering of 2026, but early enthusiasm coolsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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