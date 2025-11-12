GCCP Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GCCP Resources ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GCCP Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at