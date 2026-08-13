GCCP Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GCCP Resources hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GCCP Resources in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen SGD im Vergleich zu 0,3 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at