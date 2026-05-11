GCCP Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GCCP Resources präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen SGD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at