GCI Liberty A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GCI Liberty A präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,760 USD. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

